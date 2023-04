Binnenkijken in statig kantoor van failliete Optima bank, dat te koop stond voor 4,3 miljoen euro

Het voormalige kantoor van de failliete Optima bank in Gent heeft een nieuwe eigenaar. Het gaat om een prachtig stadspaleis in de Keizer Karelstraat met zestien kamers, gemarmerde muren en een imposante inkomhal. “We zorgen we dat dit monument een zwarte bladzijde kan omdraaien.”

Ruim 2.400 vierkante meter groot, drie verdiepingen, zestien kamers, een kapel, imposante trappen, gemarmerde muren,… Achter een grote gevel in de Keizer Karelstraat zit een prachtig neoclassicistisch paleis verstopt uit 1848, gebouwd door katoenfabrikant Ferdinand Lousbergs.

Jarenlang werd het historische gebouw gebruikt als hoofdzetel van Optima. De bank kwam enkele jaren geleden echter in opspraak en ging in 2016 failliet. In 2020 kwam het stadspaleis op de markt voor zo’n 4,3 miljoen euro. Nu is er eindelijk een nieuwe eigenaar: vastgoedmakelaar ERA. Die zal er binnenkort haar nieuwe Gentse hoofdkantoor vestigen. (lees verder onder foto)

© IF

© IF

“Ik heb een liefde voor architectuur en authentieke elementen die gebouwen karakter geven”, zegt CEO Johan Krijgsman. “Toen we dit pand vonden, zagen we vooral veel opportuniteiten om het in ere te herstellen. Bovendien zorgen we dat dit monument een zwarte bladzijde kan omdraaien en opnieuw een positieve invulling krijgt.”

Het gebouw, inclusief bijgebouwde kapel, wordt eerst gerestaureerd en energiezuiniger gemaakt. Tegen eind dit jaar wil ERA er zich vestigen. Daarnaast zal er plaats zijn voor andere vastgoedbedrijven.

De vastgoedmakelaar heeft grote ambities in Gent. De bestaande kantoren van ERA Ryckaert worden volledig overgenomen en tegen 2025 moeten er minstens zes nieuwe kantoren bijkomen. “De laatste jaren is de vastgoedmarkt in Gent geboomd”, zegt Luc Ryckaert van ERA Ryckaert. “Het blijft een heel interessante plek voor huizenjagers en investeerders.”

© IF

© IF

© IF

© IF