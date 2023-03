Viering Honderd Dagen loopt compleet uit de hand: “Dit is niet meer vieren, maar vernielen”

Een feestje voor hun laatste Honderd Dagen van laatstejaars van campus Pitzemburg van het Busleyden Atheneum in Mechelen is donderdagavond compleet uit de hand gelopen. Leerlingen van het zesde jaar haalden vandalenstreken uit en ze lieten schunnige teksten en tekeningen achter. Directeur Jeroen Van der Auwera kan er allesbehalve om lachen. “Dit pik ik niet meer”, zegt hij.

Zo’n tachtig zesdejaars kwamen donderdagavond samen in hun school in de Bruul in het centrum van Mechelen. Ze eten en drinken er iets. “Daarna trekken ze naar Leuven, want ze denken dat ze al studenten zijn”, zegt directeur Jeroen Van der Auwera. Hij was zelf op school toen de feestelijkheden aan de gang waren en zijn uitgemond in vandalisme. “Zo’n uitgelaten bende hou je niet in bedwang.”

Dat er een fiets in de basketring wordt gehangen, daar kan hij nog mee leven. “Ik zucht eens en bedenk me dat het er vroeger origineler aan toe ging. Maar muren, toiletten en nieuwe lockers van 18.000 euro die de oud-leerlingenbond bekostigde, besmeuren met scheerschuim en kalk? Daar is niets grappig meer aan”, zegt de directeur. (Lees verder onder de foto)

De lockers die pas eind vorig jaar werden aangekocht, met steun van de oud-leerlingenbond. — © RR

Dan heeft Van der Auwera het nog niet gehad over de schunnige teksten en tekeningen. “Dat je zes jaar in Pitzemburg moet samenvatten in ‘Fuck school’ en ‘kankerschool’ en dat leerkrachten en medeleerlingen op een denigrerende en kwetsende manier worden aangepakt, is ronduit laag”, zegt hij.

“Dieptepunt bereikt”

Voor hem is de maat vol. “Het ludieke karakter van de Honderd Dagen ging de jongste jaren in neerwaartse spiraal. Na donderdagavond is het dieptepunt bereikt. Ik ben erg ontgoocheld en dan druk ik me nog zacht uit. Dit pik ik niet meer”, stelt de directeur. Alle leerlingen en hun ouders van de school hebben een brief in hun mailbox gekregen. “Dit zijn geen Honderd Dagen meer om te vieren, het is vernielen om te vernielen.” (Lees verder onder de foto)

Een van de gangen lag vol rommel, inclusief een verdwaald verkeersbord. — © RR

De vernielingen bleven beperkt tot een gang. Andere delen van het schoolgebouw waren afgesloten. Niettemin tillen de directeur en zijn team zwaar aan het incident. “Ik weet niet of we volgend jaar nog een viering van Honderd Dagen zullen toelaten. Ze gaan mij moeten overtuigen. Nu, ik wil niet alle leerlingen over dezelfde kam scheren. Er waren er zelfs niet aanwezig. Ik heb ook al meisjes in tranen gehad, maar het is wel gebeurd”, vertelt Jeroen Van der Auwera.

Trip naar Milaan twijfelachtig

Ook leerkrachten zijn erdoor aangedaan. “Zo erg zelfs dat we ons de vraag stellen of een geplande trip naar Milaan nog wel kan doorgaan. Een eindejaarsbal en een receptie met hapjes, waarom zou ik daar nog geld insteken? Je kan je rapport ook gewoon komen afhalen. Ik hoop dat onze laatstejaars dit goed beseffen en bewijzen wat ze echt waard zijn.” (Lees verder onder de foto)