Alweer een voetballer in opspraak door te snel rijden, is dat toeval? “Die jongens krijgen een auto, vaak nog een dure, zonder dat er afspraken worden gemaakt”

Het had een enorm drama kunnen zijn. Enkele minuten nadat er nog kinderen vredig aan het basketten waren in de omnisportzaal in Luik, vloog de wagen van profvoetballer Sofian Kiyine (OHL) donderdag letterlijk de sporthal binnen. Hij was de lucht in gekatapulteerd nadat hij aan een veel te hoge snelheid een rotonde had geraakt. “Alweer een voetballer”, denken we dan. Is dit echt het gevolg van de voetbalcultuur?