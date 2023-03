Zes lichamen teruggevonden in moerassig gebied in Quebec: “Twee families die probeerden VS illegaal binnen te komen. Baby nog vermist”

De lokale politie van Quebec heeft donderdagavond zes lichamen in een moeras gevonden. Het zou gaan om twee families die probeerden de grens met de Verenigde Staten over te steken. Dat meldt de lokale politie. Een baby zou momenteel nog vermist zijn.

De lokale politie vond donderdag omstreeks 17.00 uur zes lichamen in een moerassig gebied in Quebec, nabij de grens met New York. Het was een tijd onduidelijk wie de zes waren, maar vrijdagavond (Belgische tijd) kon de politie meer informatie vrijgeven.

“De zes personen zijn vermoedelijk afkomstig uit twee families, één van Roemeense afkomst en de andere vermoedelijk van Indiase afkomst”, vertelde Lee-Ann O’Brien, plaatsvervangend hoofd van de Akwesasne Mohawk politie, tijdens een persconferentie.“De politie gelooft dat één kind van de Roemeense familie niet is gevonden en we blijven zoeken. Er wordt aangenomen dat allen hebben geprobeerd de VS illegaal binnen te komen vanuit Canada”, voegde O’Brien eraan toe. Het gaat om vijf volwassenen en een kind jonger dan drie jaar.

Momenteel is het nog wachten op de resultaten van de autopsie om de precieze doodsoorzaak te kennen.

De lokale politie rapporteerde afgelopen maand al een stijging in het aantal ongedocumenteerde migranten via land en waterwegen. Volgens de verklaring moesten sommige vluchtelingen in het ziekenhuis worden opgenomen.

© AP

(sgg)