Champions League-duel tussen Chelsea en Lyon ontsierd door bloederige fase: “Gelukkig waren mijn nagels toepasselijk”

Het Lyon van Janice Cayman is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de Champions League voetbal voor vrouwenteams. Na de 0-1 zege van Chelsea in de heenmatch gaf het scorebord op Stamford Bridge 1-2 aan na verlengingen. In de penaltyreeks trokken de Blues met 4-3 aan het langste eind tegen de titelverdediger. Cayman kwam niet van de bank.

Vanessa Gilles (77.) zorgde ervoor dat de wedstrijd werd voortgezet met verlengingen. Daarin leek Sara Däbritz (110.) voor Lyon het doelpunt van de kwalificatie te maken, maar in de toegevoegde tijd (120.+8) trof Maren Mjelde raak vanaf de penaltystip. In de strafschoppenreeks redde Chelsea-doelvrouw Ann-Katrin Berger de elfmeter van Lyndsey Horan, waarna Chelsea mocht vieren. Eerder misten Lauren James (Chelsea) en Wendie Renard (Lyon) hun penalty.

Tijdens de wedstrijd zorgde Melanie Leupolz voor een opvallend beeld. De middenveldster van Chelsea kreeg een elleboog in het gezicht en begon hevig te bloeden. “Gelukkig was de kleur van mijn nagels toepasselijk”, lachte de Duitse op Instagram.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerder op de dag schakelde Wolfsburg Paris Saint-Germain uit in de kwartfinales. In de VW-Arena werd het 1-1 na doelpunten van Alexandra Popp (20., 1-0) en Kadidiatou Diani (30.). Wolfsburg had de heenmatch in het Parc des Princes met 0-1 gewonnen. PSG behoort voor het eerst in vier seizoenen niet bij de laatste vier van de Champions League.

In de halve finales neemt Wolfsburg het op tegen Arsenal, dat woensdag Bayern München uitschakelde. Chelsea treft Barcelona, dat te sterk was voor AS Roma. De finale vindt op 3 juni plaats in het Nederlandse Eindhoven.