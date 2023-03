Tumor van twee kilo verwijderd uit lever van kindje

In Italië hebben artsen een tumor van twee kilogram verwijderd uit de lever van een tien maanden oud meisje. De operatie vond plaats in het kinderziekenhuis Bambino Gesù in Rome en duurde ongeveer zes uur, zo maakte het ziekenhuis vrijdag bekend. Op het moment van de operatie, zowat twee maanden geleden, woog het meisje acht kilo. Het gezwel was met andere woorden goed voor een kwart van haar lichaamsgewicht