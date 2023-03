Tennislegende Boris Becker over zijn tijd in de gevangenis: “Ik ben blij dat ik nog leef”

Tennislegende Boris Becker heeft “al zijn kracht en mentale energie” nodig gehad om zijn tijd in de gevangenis door te komen. Dat zei hij in een interview met CNN. “Ik ben blij dat ik nog leef.” Becker zat acht maanden in een Britse gevangenis nadat hij veroordeeld werd voor faillissementsfraude.

Boris Becker werd in april 2022 in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens fraude. Bij zijn faillissement in 2017 zou hij 2,5 miljoen pond hebben verborgen hebben. In totaal zat hij acht maanden in de cel. Eind december vorig jaar kwam hij vrij.

Nu Apple TV binnenkort een documentaire over zijn leven en carrière lost - Boom! Boom! The World vs. Boris Becker - is de tennislegende bezig aan een interviewtournee. “Je waardeert vrijheid pas als je in de gevangenis hebt gezeten”, zei hij bij CNN. “Het is een andere levensstijl, een andere wereld. Ik ben nu meer dan drie maanden buiten en ik ben blij dat ik nog leef.”

Kort nadat hij vrijkwam verklaarde hij aan een Duitse zender dat een medegevangene hem naar het leven stond. “Hij probeerde me te vermoorden”, klonk het toen. Tijdens het interview met CNN geeft hij extra context: “Het leven in de gevangenis is heel erg gevaarlijk. Ik had op voorhand enkele films bekeken, om mezelf een beetje voor te bereiden, maar ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn. Het is écht eng. Het is een echte straf… Dat is ook de bedoeling, maar het is een intense straf.”

“De enige valuta in gevangenis is je persoonlijkheid - letterlijk - en je kunt maar beter vrienden worden met de sterke jongens, want je hebt bescherming nodig, je hebt een groep mensen nodig die voor je zorgen.”

In een interview met PA News geeft Becker aan vrede te hebben genomen met zijn verleden en straf. Nu wil hij vooral opnieuw vooruit kijken. “Ik ben sinds half december buiten en ik ben toen meteen opnieuw aan het werk gegaan voor Eurosport om over de Australian Open te praten, dus dat bracht me echt terug in mijn oude leven en ik denk dat de tenniswereld me heeft omarmd.”

