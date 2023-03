Thomas Tuchel (nu bij Bayern) blikt terug op pijnlijk ontslag bij Chelsea: “Gesprek duurde drie tot vijf minuten”

Voor Thomas Tuchel breekt er bij Bayern München, waar hij de opvolger is van de ontslagen Julian Nagelsmann, een nieuw hoofdstuk aan, maar vlak voor zijn debuut in de topper tegen Borussia Dortmund blikte hij vrijdag nog eens terug op zijn pijnlijke ontslag eerder dit seizoen bij Chelsea, nadat hij in twintig maanden bij The Blues de Champions League, het WK voor Clubs en de Europese Supercup had gewonnen.

Daarnaast waren er in 2021 en 2022 ook nog verloren bekerfinales, respectievelijk in de FA Cup en League Cup. In mei vorig jaar nam de Amerikaanse miljardair Todd Boehly de club echter over en vier maanden later werd Tuchel aan de deur gezet.

“Dat was echt een schok voor mij, ook al had ik het voelen aankomen toen ik naar ons trainingscentrum reed voor een meeting”, bekende de 49-jarige Tuchel vrijdag. “Het was ongebruikelijk om op dat moment een vergadering te hebben. En het bleek een hele korte te worden. Het was zowat 8 uur ‘s ochtends en het duurde niet langer dan drie tot vijf minuten. Ik had ook geen zin meer om nog langer te praten. De beslissing was toch al genomen. Dat neemt niet weg dat het toch een schok was. We dachten dat we stilaan op het juiste spoor waren terechtgekomen en dat er mooie resultaten mogelijk waren. We hadden graag voortgewerkt, zo simpel is het.”

© REUTERS

Het werd dus een pijnlijk afscheid van Cobham, waar hij “mooie relaties” had opgebouwd met alle werknemers van de club.

“In die zin dat het nog steeds pijn doet dat ik die mensen niet meer elke dag kan zien”, aldus Tuchel. “We hadden een buitengewone band opgebouwd. Iedereen maakte daar deel uit van dat schitterende team en plots was ik geen lid meer van de groep, die aanvoelde als familie.”