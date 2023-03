“Normaal start ik mijn training iets vroeger. Dat we nu een paar minuten later waren, heeft allicht levens gered. We hebben ongelooflijk veel geluk gehad dat hier geen kind gestorven is.” Ooggetuigen van de hallucinante crash in Flémalle van OHL-speler Sofian Kiyine zijn nog steeds diep onder de indruk van het gebeuren.