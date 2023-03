Meerdere gewonden bij dubbele treinontsporing in Zwitserland

Om iets voor 17.00 uur kwam er in Zwitserland op de nieuwsdiensten de melding binnen dat een trein ontspoord was in de buurt van het station van Lüscherz. Daarbij zouden drie passagiers en de machinist gewond geraakt zijn. De achterste delen van de trein op de lijn Bienne-Täuffelen-Anet (in de richting van Bienne) zouden gekanteld zijn.

Even later ontspoorde een andere trein in Büren am Hof (Fraubrunnen), zo’n 40 kilometer verderop. Er zouden verschillende mensen gewond zijn, één van hen zou er ernstig aan toe zijn.

Beide ongevallen zouden veroorzaakt zijn door stevige rukwinden. Momenteel raast storm Mathis over Zwitersland.