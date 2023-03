Trainer Vincent Euvrard beseft dat tweeluik tegen Beerschot geen hapje wordt voor leider RWDM: “We zullen top moeten zijn”

Tijdens de interlandbreak werden in Molenbeek de messen geslepen om de dubbele confrontatie tegen Beerschot met succes aan te gaan. Dat zal nodig zijn, als we Vincent Euvrard mogen geloven. “We zullen top moeten zijn om een sterk team als Beerschot te kloppen”, voorspelt de RWDM-trainer in aanloop naar het eerste luik, zondagavond op het Kiel.

We hebben jullie twee weken niet gezien, Vincent. Hoe gaat het met jullie?

“Prima. De vorige trainingsweek hebben we afgesloten met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Virton. Niet alleen de niet-titularissen hebben gespeeld, ook sommige vaste waarden zijn in actie gekomen om hun ritme te behouden. Daarna hadden de spelers een vrij weekend, waarna we verder de wedstrijd tegen Beerschot hebben voorbereid. Oyama zal wellicht niet beschikbaar zijn, maar verder is normaal gezien iedereen fit, op de langdurig geblesseerden Claes, Dailly en Joffre na uiteraard.”

De internationals El Ouahdi, Vorogovskiy en Biron zijn dus veilig en wel teruggekeerd?

“Jazeker, en ze zijn goed gerecupereerd. Biron was maandag terug en heeft dinsdag al meegetraind. Vorogovskiy en El Ouahdi hebben zich woensdagnamiddag weer bij de club gemeld. Normaal gezien zijn ze alle drie inzetbaar op Beerschot.”

Jouw internationals hebben nogal reclame gemaakt voor RWDM, zeg.

“Ze hebben het alle drie goed gedaan, dat is waar. Biron heeft gescoord voor Martinique, terwijl Vorogovskiy twee assists heeft afgeleverd, waaronder die voor de beslissende goal tegen Denemarken. Het leverde Kazachstan een historische overwinning op, misschien wel de mooiste uit hun voetbalhistorie. Dat is heel mooi voor hen. Ook Zakaria is beslissend geweest voor Marokko U23 met een doelpunt en assist.”

En Zakaria El Ouahdi was al zo goed bezig op clubniveau. Slaag je er nog in om hem met zijn beide voeten op de grond te houden?

“Zakaria is een jongen die heel bescheiden is en heel hard werkt. Hij weet dat er op consistente basis heel hard gewerkt moet worden om iets te bereiken. Die jongen heeft ontzettend veel goesting en vastberadenheid om iets van zijn carrière te maken. Die ingesteldheid alleen al gaat hem heel ver brengen. Je ziet dat hij heel veel oppikt, een heel goede ontwikkeling doormaakt. Dat zal zich in de komende jaren alleen maar verderzetten.”

Vrees je dat de goede flow van RWDM wat verstoord kan geraakt zijn door de interlandbreak?

“De flow is hoe dan ook voor iedereen doorbroken, in de zin dat iedereen een vrij weekend heeft gehad. Het gaat er dus om hoe je daarmee omgaat en hoe je tevoorschijn komt in de volgende wedstrijd. Dat zal bepalend zijn.”

Hoe kijk jij tegen Beerschot aan? Zij kunnen Beveren nog drie punten afpakken in de play-offs, jullie nog zes.

“Ze zijn zelfs nog niet mathematisch uitgeteld voor de titel. En een topsporter heeft nog altijd zijn eergevoel, vergeet dat niet. Kijk, ik heb heel veel respect voor Beerschot, dat dit seizoen al heel wat goede dingen heeft laten zien. De laatste weken waren hun resultaten niet altijd even denderend, maar zij zullen nooit een wedstrijd laten schieten. Ik verwacht een Beerschot op honderd procent. Wij zullen dan ook top moeten zijn om een sterk team als Beerschot twee keer te kloppen.”