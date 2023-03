19-jarige overlijdt in de Vogezen door omvallende boom tijdens storm

Een 19-jarige man is vrijdag overleden nadat een boom op hem was gevallen door de hevige wind veroorzaakt door storm Mathis. De man bevond zich op een parkeerplaats bij zijn voertuig toen de boom op hem viel, aldus de brandweer van Senones in de Vogezen aan AFP. De hulpdiensten zouden nog geprobeerd hebben de man te reanimeren, maar het mocht niet baten.

De jongeman werd rond de middag tijdens een hevige onweersbui verpletterd door een boom. De hulpdiensten zouden aanvankelijk de jongeman per helikopter naar het ziekenhuis in Nancy brengen, maar alle hulp kwam te laat.

Storm Mathis heeft niet alleen in de Vogezen lelijk huis gehouden. Zo werd er in de Indre melding gemaakt van een tornado. Volgens de woordvoerder van het gemeentehuis van Buzançais, dat de tornado gemeld had, was het “zeer kort en indrukwekkend. De schade zou aanzienlijk zijn: er zouden minstens 150 woningen getroffen zijn alsook een school en het bibliotheekgebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. De brandweer moest in verschillende gemeenten gaan helpen met omgevallen bomen, gescheurde schoorstenen en daken.

In het departement van de Vienne was er ook een tornado, ook daar zijn geen slachtoffers gemeld. Enkele dagen vlogen weg. Ook een woonzorgcentrum en een school zouden beschadigd zijn.

Ook in België code geel

Météo France heeft 78 departementen code geel gegeven voor onweer en of hevige wind. “De wind waait zeer sterk in het binnenland, met rukwinden die 70 tot 80 kilometer per uur bereiken. Plaatselijk gaat het om 90 tot 100 kilometer per uur als er onweersbuien zijn”, klinkt het bij Météo France.

De Pas-De-Calais en de Manche kregen code oranje, waar rukwinden tot 110 en zelfs 120 kilometer per uur mogelijk zijn. Sommige departementen in de Alpen kregen code geel voor lawinegevaar. Voor de Gironde, het departement Landes en de Pyrénées-Atlantiques geldt het kustoverstromingsalarm.

Ook in bij ons geld voor heel het land code geel vanaf vrijdagavond tot en met zaterdagnamiddag. Er wordt namelijk gewaarschuwd voor hevige regenval en periodieke windstoten.