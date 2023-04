Siebe Schrijvers aast na lange revalidatie op play-offs met OH Leuven: “Voor mijn gevoel begint het seizoen nog maar net”

Als OH Leuven nog aanspraak wil maken op de Europe-play offs, kan het zondag maar beter winnen op bezoek bij Racing Genk. Een mooie uitdaging voor Siebe Schrijvers (26) tegen zijn ex-club. En als iemand graag play-offs zou spelen, dan is hij het wel. Anders is het seizoen na acht maanden revalideren van een achillespeesblessure vroeg afgelopen.

Zijn echte comeback vierde hij al in december. Dan keerde Siebe Schrijvers terug op het veld na een achillespeesblessure die hem acht maanden aan de kant hield. Onlangs moest hij nog eens één wedstrijd overslaan door een probleempje aan de hamstring, maar zondag op bezoek bij Racing Genk is de middenvelder weer inzetbaar. Schrijvers voetbalde zelf zijn hele jeugd en de eerste jaren van zijn profcarrière bij Genk, tot hij in 2018 naar Club Brugge verkaste.

Ben jij nu honderd procent fit?

“Ik denk van wel. Vorige week heb ik bewust niet deelgenomen aan een oefenwedstrijd om mijn hamstring nog wat te sparen, maar nu is die volledig genezen. En mijn achillespees is onder controle. Ik heb een paar weken geleden nog 90 minuten gespeeld en ik heb geen conditie verloren, dus dat kan nu ook.”

Jouw comeback na de zware achillespeesblessure dateert van december. Hoe heeft die pees de voorbije maanden gereageerd op wedstrijden spelen?

“Het is altijd in stijgende lijn blijven gaan. Als ik het vergelijk met twee weken eerder, moet ik altijd vaststellen dat er beterschap is. Tijdens de wedstrijden kan ik vrij spelen. Na de wedstrijd heb ik af en toe een reactie, maar die voelt steeds gezonder aan.”

Snel na jouw blessure begon je er alweer vol in te vliegen, en we hoorden dat dat op training niet anders was. Ken jij geen schrik?

“In het begin, toen ik met de kinesisten op het veld stapte, zeker wel, maar samen met hen heb ik zo veel mogelijk situaties nagebootst en zo vertrouwen opgedaan. Daarna ben ik stilaan weer bij de groep gekomen. De eerste dagen had ik nog wat schrik om een trap te krijgen en merkte ik ook dat de ploegmaats niet volledig doorgingen in duels, maar op een dag heb ik gezegd: Doe maar jongens. In wedstrijd gaan mijn tegenstanders zich ook niet inhouden.”

Een paar van je ploegmaats hebben al gezegd dat jullie zondag moeten winnen in Genk om nog kans te maken op de Europe play-offs. Akkoord?

“Dat het belangrijk is, lijkt me duidelijk. Wij kunnen ook tellen en dan weet je al snel dat we punten nodig hebben om nog de top acht te halen. We proberen elke wedstrijd drie punten te pakken en dat zal zondag ook het geval zijn.”

Hoe groot schat je de kans in dat jullie de top acht nog halen? Die is toch erg klein geworden.

“Het is inderdaad een kleine kans, maar zolang het nog kan, gaan wij erin geloven. Zelfs als we op de laatste speeldag nog drie punten en een doelpuntensaldo van vier goals moeten ophalen, zullen we erin blijven geloven. Dat moet. Maar als we het realistisch bekijken, weten we ook dat het moeilijk zal worden.”

Na die blessure hoop je waarschijnlijk extra hard op een verlengd seizoen in de play-offs?

“Deze week ben ik daarover beginnen na te denken. Het is een rotseizoen geweest voor mij en nu begin ik te beseffen dat het weleens snel op zijn einde kan lopen. Voor mijn gevoel begint het seizoen nog maar net, dus het zou moeilijk zijn om nu al te moeten stoppen.”