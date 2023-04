Alexander De Croo na begrotingsakkoord: “Dat politici zelf beslissen over hun loon en pensioen is niet gezond. Een apart comité zou dat moeten vastleggen”

De begroting is nog steeds niet om over naar huis te schrijven, maar premier Alexander De Croo (Open VLD) is wel blij dat hij wat van het tekort heeft kunnen afpietsen. De opsteker geeft de burger en de Vivaldist moed voor de komende hervormingen. Voor De Croo eindigen die niet bij pensioenen en belastingen. De heisa rond de pensioenbonus van zijn eigen vader doet hem pleiten voor een nieuw verloningssysteem voor politici. “Het gevoel leeft dat men dingen wil verbergen en dat is niet goed.”