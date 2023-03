Lierse Kempenzonen legt lat weer wat hoger met Kempense kampioenenmaker: Jo Christiaens wordt volgend seizoen hoofdcoach op het Lisp, Geert Emmerechts zijn assistent

De kogel is door de kerk: Jo Christiaens van SK Heist wordt komend seizoen de opvolger wordt van Tom Van Imschoot als hoofdtrainer van Lierse Kempenzonen. Geert Emmerechts wordt zijn assistent. De 34-jarige Christiaens tekende een contract voor twee seizoenen in Lier. “Met Jo haalden we een ­winnaar en kampioenenmaker in huis.”

Het gerucht dat al een paar ­dagen de ronde deed, werd ­vrijdagmiddag bevestigd: twee maanden nadat Tom Van Imschoot zijn afscheid had aangekondigd als hoofdtrainer van Lierse Kempenzonen, werd Jo Christiaens voorgesteld als zijn opvolger. De 34-jarige Kempenaar maakte in 2020 een einde aan zijn voetbalcarrière om resoluut te kiezen voor een loopbaan als coach. In de lagere reeksen werd hij kampioen met Turnhout in de derde amateurklasse, dit seizoen zette hij een reeks van zestien ongeslagen matchen op een rij neer met het bescheiden SK Heist, dat uitkomt in de hoogste amateurklasse. Lierse Kempenzonen wordt straks zijn eerste profclub. “Het gaat inderdaad snel”, aldus Christiaens. “Maar ik speel al tien jaar met het idee om trainer te worden. Dan moet je stappen zetten als het kan. Als speler van Oosterzonen stapte ik vijf jaar geleden niet mee in het verhaal van het nieuwe Lierse Kempenzonen, nu komt deze opportuniteit als ­trainer wél op het juiste moment. Ik ben afkomstig uit de Kempen en Lierse was altijd de grootste voetbalclub in de buurt. Het is dan ook fijn om de uitdaging aan te gaan om deze traditieclub verder te laten groeien. Dat zal stap voor stap moeten gaan, maar ik ben enorm enthousiast.”

Chemie

Christiaens stond als coach van SK Heist – ondanks de beperkte middelen – voor vrank en vrij voetbal en loodste de club op die manier naar een zorgeloos ­seizoen in de subtop. “Ik kies ­veelal voor aanvallend voetbal. Ik ben van oordeel dat een speler meer energie haalt van met de neus naar het doel van de tegenstander te voetballen dan voor het eigen doel te plakken.”

Christiaens krijgt straks Geert Emmerechts aan zijn zijde als T2. Die was in een ver verleden nog jeugdtrainer van Lierse en werkte nadien voor Anderlecht, onder meer als assistent van John Van den Brom. Daarna was hij ook nog actief bij Legia Warschau. Zijn laatste opdracht was hoofdtrainer bij Berchem Sport. “Ik heb er geen moeite mee om in de rol van assistent te kruipen”, gaf ­Emmerechts mee. “Ik heb heel mijn carrière in dienst van ­anderen gestaan. Voor mij is het vooral belangrijk om een mooi verhaal te schrijven met dit ­Lierse. Het is een uniek project. Of ik al ooit samenwerkte met Jo? Als voetballer stonden we wel een keer tegenover elkaar en uiteraard waren er al vooraf­gaandelijke gesprekken. De ­chemie is er om er samen als team tegenaan te gaan.”

Op termijn hogerop

Naast Jo Christiaens en assistent Geert Emmerechts zal de sportieve staf verder aangevuld worden met Nico Van Kerckhoven en Bernd Brughmans. De rol van de voormalige Rode Duivel zal eerstdaags uitgebreid besproken ­worden. Sepp De Roover zal dan weer uit het sportieve plaatje ­verdwijnen. Hij had de ambitie om hoofdtrainer te worden en stapt straks op in Lier.

Het was voornamelijk voorzitter Luc Van Thillo die samen met Koen Schockaert het plaatje ­uittekende. “Ik ben tevreden dat we zowel Jo als Geert wisten te overtuigen”, aldus de sterke man van Lierse Kempenzonen. “Met Jo halen we een ­winnaar en kampioenenmaker in huis. Waarmee ik geenszins wil zeggen dat we absoluut komend seizoen de titel moeten pakken. Maar uiteraard is het wel de ­bedoeling om op termijn hogerop te geraken.”