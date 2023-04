Gijzeling in Roeselare afgelopen: omwonenden tijdlang geëvacueerd, gijzelnemer opgepakt

In de Spoelstraat in Roeselare heeft vrijdagavond een gijzeling plaatsgevonden. Een dertigtal mensen werden uit hun woning geëvacueerd en verschillende straten werden afgezet. De gijzelnemer werd even na 23 uur opgepakt.

“Agenten belden aan en zeiden dat we de woning moesten verlaten. Omdat mijn dochtertje in bed lag was ik eerst weigerachtig, maar uiteindelijk zijn we toch vertrokken.” Dat zei een man die in de buurt woont en tijdelijk, samen met 30 andere inwoners, in een café in de buurt moest wachten op meer informatie.

De commissaris van Roeselare Carl Vyncke bevestigde dat er vrijdagavond een gijzeling aan de gang was in de Spoelstraat. In de woning zouden volgens buurtbewoners drie mensen wonen, een vrouw en haar twee kinderen, een zoon en een dochter. Nog volgens buurtbewoners zou de ex-vriend van de vrouw al een tijdje niet meer bij het gezin wonen en zouden er al een tijdje problemen zijn geweest. Hij zou de persoon zijn die het gezin gijzelde. Verschillende straten werden afgezet en Fluvius sloot het gas in de straat een tijdlang af. Nog volgens buurtbewoners drong de ex-partner van de vrouw het huis binnen langs de achterdeur en was hij gewapend. De zoon van de vrouw zou eerder al ontkomen zijn.

Omstreeks 23.20 uur was de gijzeling afgelopen en mochten alle omwonenden opnieuw naar huis. De speciale eenheden van de Federale Politie, DSU kwamen ter plaatse. Er werd ook een drone ingezet. De gijzelnemer werd opgepakt door de politie.