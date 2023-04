Geen fraude met subsidies bij Natuurpunt: testcase van overheid met succes afgerond

Na een doorlichting van Natuurpunt blijkt dat er géén fraude is gebeurd met subsidies, er geen onregelmatigheden zijn en dat de complexe structuur het zelfs voor de overheid net vergemakkelijkt om toezicht uit te oefenen. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) vrijdag. Natuurpunt werd niet onderzocht omdat er een klacht was of een vermoede van fraude maar diende als testcase voor de controle van subsidies.

Het verstrengde toezicht op subsidies is een uitloper van de zaak rond Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi, die sjoemelde met subsidies. Diependaele wil met de scherpere controles naar eigen zeggen “duidelijk maken aan al wie subsidies krijgt, dat er naast de gebruikelijke controles ook nog een gedetailleerde controle en verstrengd toezicht is”.

Sinds 1 januari is er door de Inspectie van Financiën extra personeel vrijgemaakt om de controles te gaan doorvoeren met als testcase Natuurpunt. “Omwille van hun complexe structuur kozen we als eerste testcase voor Natuurpunt. Uit het afgerond onderzoek blijkt nu dat er géén fraude is gebeurd, er geen onregelmatigheden zijn en dat de complexe structuur het voor de overheid net vergemakkelijkt om toezicht uit te oefenen. In die context kan je als overheid namelijk beter zien of er een correcte aanwending is van de subsidies dan wanneer alle subsidies in een enkele vzw toekomen en daar intern over de verschillende gesubsidieerde activiteiten verdeeld worden”, laat het kabinet Diependaele weten.

“Als minister ben ik tevreden dat de collega-ministers ook verder aan de slag gaan met de doelstelling van de Vlaamse Regering om elke subsidie op het resultaat te gaan beoordelen in plaats van gewoon een subsidie te geven. Zo is collega Demir bezig om het subsidiedecreet voor de omgevingsverenigingen aan te passen zodat het resultaatgerichter is zoals vooropgesteld in de vernieuwde Vlaamse codex overheidsfinanciën”, klinkt het nog.