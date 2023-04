Prijs van witte suiker op hoogste stand in tien jaar

Suiker blijft duurder worden op de markten in New York en Londen. Onder meer een wijziging in de Braziliaanse brandstoftaksen en een teleurstellende suikerrietoogst in Azië stuwen de prijzen.

Voor witte suiker ligt de prijs op de Londense termijnmarkt rond de 630 dollar per ton, het hoogste in tien jaar. Ruwe suiker noteert in New York op het hoogste niveau in zes jaar op zowat 0,22 dollar per pond.

Onder meer een wijziging van de Braziliaanse brandstoftaksen maakt de markten onrustig. Daardoor zou het voor sommige suikermolens in Brazilië, de grootste exporteur van ruwe suiker, interessanter kunnen worden om de zoetstof te gaan gebruiken voor de productie van ethanol in plaats van export. Bovendien is er bezorgdheid over een mogelijke terugkeer van El Niño in de tweede helft van 2023 met ongunstige weersomstandigheden voor suikerriet.

Dat zou tot verdere krapte op de markt kunnen leiden. In onder meer India en Thailand was er al een tegenvallende oogst.