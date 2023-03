Challenger Pro League: Beveren wint ruim in Anderlecht en zit RWDM op de hielen, Dender verslaat Jong Genk

SK Beveren blijft in de running voor promotie naar de Jupiler Pro League. Het won vrijdagavond op de vijfde speeldag van de Promotion play-offs in de Challenger Pro League met ruime 0-4 cijfers van de beloften van RSC Anderlecht.

Bruny Nsimba opende op het halfuur de score voor Leeuwen, Dieumerci Mbokani (39.) verdubbelde in het zog van de rust. In de slotfase diepten Thierno Barry (83.) en Lucas Costa (90.) nog uit.

Beveren staat tweede in het klassement van de op één na hoogste Belgische voetbalafdeling met 55 punten, met een gelijk totaal als koploper RWDM. De beloften van Anderlecht volgen op de zesde plaats met 35 eenheden.

Op hetzelfde moment haalde Dender in de play-offs om het behoud zijn slag thuis tegen de U23 van Racing Genk met het kleinste verschil: 1-0. Tiago Cukur trok in de 70e minuut de overwinning over de streep met een rake elfmeter.

Dender prijkt op de derde stek met 29 stuks in deze play-offs, voor Jong Racing Genk met 25 punten.