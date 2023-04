Autisme Chat kreeg recordaantal oproepen: “We moeten het blijven bekendmaken zodat meer mensen de weg naar hulp vinden”

De Autisme Chat werd in 2019 opgericht door de Liga Autisme Vlaanderen en is bedoeld voor mensen met (een vermoeden van) autisme en hun directe netwerk (bijvoorbeeld ouders, broers en zussen, partner,...). Zij kunnen op de chat terecht voor vragen of bezorgdheden.

Zeven op de tien gesprekken waren met mensen die autisme hebben. Vooral jongeren tussen 12 en 18 jaar (35 procent) met autisme nemen contact op met de chat. De vragen die ze stellen gaan over zichzelf of anderen begrijpen, maar evengoed begrepen worden.(blg)

www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat