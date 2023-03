De échte blauwe vinkjes gaan verdwijnen: enkel wie betaalt, krijgt er nog eentje

Twitter gaat zaterdag een nieuw tijdperk in. “Vanaf 1 april starten we met de uitfasering van het ‘legacy verified program’ en de bijbehorende blauwe vinkjes.” Voorheen waren blauwe vinkjes een garantie dat ‘deze persoon/organisatie/artiest/krant…. wel degelijk zijn wie ze beweren te zijn’. Straks kan iedereen een blauw vinkje kopen, en valt die garantie dus weg.

Er was een tijd dat je best wat nieuws kon sprokkelen op Twitter. Politici, organisaties, beroemdheden… deelden ‘breaking news’ of mededelingen met een acuut karakter steevast op Twitter. De hamvraag voor journalisten én burgers: is dit echt of fake news? Check: het vinkje.Ook celebs die soms onnozelheden deelden die je deden twijfelen of dit nu écht of het werk van een trol was? Check het vinkje. Hoe kon je zeker zijn dat het wel écht de Verenigde Naties, Lil Nas X of Marc Van Ranst die aan het tweeten waren en niet één of andere grappenmaker? Wel: dankzij de blauwe vinkjes. Die betekenden ‘verified’, ofte ‘gecontroleerd’. Van accounts met zo’n vinkje kon je voor 99 procent zeker zijn dat werkelijk de persoon, band, bedrijf, organisatie… écht was.

Daar komt nu een einde aan. Want vanaf 1 april gaat Twitter dat programma uitfaseren en vervangen door Twitter Blue. Dat kost 9,68 euro per maand (of 8,47 euro per maand als je voor een jaarplan kiest) en geeft je ook zo’n blauw vinkje. Daarnaast belooft Twitter dat betalende gebruikers een pak minder advertenties te zien krijgen. Ook zullen vanaf 15 april tweets van betalende Twitter Blue-accounts - zij die betalen voor het blauwe vinkje - hoger komen te staan in de algoritmisch gecureerde ‘for you’-tijdlijnen. Het is niet duidelijk of per 1 april alle ‘oude’ blauwe vinkjes gaan meteen gaan verdwijnen. Voor organisaties, bedrijven, overheidsinstellingen… heeft Twitter een nieuw ‘verified’-programma opgestart. Die krijgen gouden vinkjes, die kosten om en bij 1.000 euro per maand.

Waarom doet Twitter dit?

Het vinkjes-systeem bestond niet louter om bepaalde gebruikers status te geven. Voor ‘gewone’ gebruikers - zonder status - was het een manier om snel en accuraat te checken of een tweet vertrouwenswaardig was.Bovendien was het vinkjessysteem ook voor Twitter intern van belang. Tweets van accounts met zo’n vinkje kregen voorrang in de algoritmes en het waren een zekerheid dat het niet om om spam- en troll-accounts ging. Het ziet ernaar uit dat dit nu stapsgewijs op de schop gaat.

Zeker is dat deze evolutie met argusogen bekeken wordt. De eerste keer dat Twitter het programma uitrolde, resulteerde in chaos. Iedereen die net iets minder dan 10 euro per maand op overschot had, kon zich toen aanmelden als dé echte Elon Musk op Twitter. Het programma werd opgeschort en intussen belooft Twitter de vangnetten danig versterkt te hebben - zo zou er toch enige identiteitscontrole plaatsvinden bij personen die zich aanmelden.

Maar toch is deze ommezwaai ook voor occasionele gebruikers van belang. Omdat Twitter vrijwel enkel tweets van betalende gebruikers ‘organisch’ gaat tonen in de tijdlijn van gebruikers, ben je als niet - betalende gebruiker de facto onzichtbaar op Twitter. Enkel mensen die je al volgden, krijgen nu je tweets te zien. Enkel wie betaalt zal z’n grapjes, goeie memes, breaking news etc. al dan niet viraal zien gaan.