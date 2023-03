Coach Roger Schmidt verlengt contract bij Benfica tot 2026

De 56-jarige Duitser kwam in de zomer van 2022 over van het Nederlandse PSV en vond snel zijn draai in Lissabon. In de Primeira Liga staan de Arenden ruim aan kop met tien punten meer dan eerste achtervolger Porto.

Benfica is ook nog actief in de Champions League, waarin het in april in de kwartfinales tegen Inter en Romelu Lukaku staat. In de achtste finales van het Kampioenenbal schakelden de Portugezen een zwalpend Club Brugge genadeloos uit: 0-2 op Jan Breydel en 5-1 in het Estadio da Luz in Lissabon.