Drie jaar na dood van George Floyd keurt Minneapolis plan voor politiehervorming goed

Bijna drie jaar na de dood van George Floyd heeft de Amerikaanse stad Minneapolis vrijdag bekendgemaakt dat er een plan is goedgekeurd om de politie te hervormen. De zwarte man stierf in mei 2020 toen hij de knie van een andere agent tegen zijn nek gedrukt kreeg.

Het incident werd gefilmd door een getuige. De dood van Floyd en andere zwarte mensen door politiegeweld leidde in 2020 tot grote demonstraties in de Verenigde Staten. Die zogeheten Black Lives Matter-protesten breidden zich later uit naar de rest van de wereld.

De ordediensten in de stad in het noorden van de VS kwamen zwaar onder vuur te liggen. Een onderzoek dat na de dood van Floyd werd ingesteld door het Minnesota Human Rights Department concludeerde vorig jaar dat de tragedie deel uitmaakte van een patroon van “rassendiscriminatie” binnen het politiekorps van Minneapolis.

“Vandaag confronteren we ons verleden en gaan we verder met een stappenplan voor zinvolle veranderingen in onze stad”, zei burgemeester Jacob Frey van Minneapolis in een verklaring. “Ons belangrijkste doel is een betere en eerlijkere aanpak van de politie en openbare veiligheid in Minneapolis.”

De regeling, die nog door de rechtbank moet worden goedgekeurd, beslaat meer dan 140 pagina’s. Er is onder meer beslist dat tasers enkel mogen worden gebruikt als de politie een reden heeft om een arrestatie uit te voeren en als het nodig is om “de agent, de persoon of een derde partij te beschermen”. Daarnaast bevat ze ook secties over het gebruik van bodycams en camera’s op dashboards, het welzijn van agenten en het reageren op geestelijke gezondheid en gedragscrises. In het plan is verder opgenomen dat er een onafhankelijke beoordelaar moet komen die controleert of de regels worden nageleefd.