Antwerps goudbedrijf veroordeeld tot monsterbelasting van 558 miljoen euro

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) boekte het resultaat in een burgerlijke, fiscale fraudezaak tegen het goudbedrijf Industrial Refining Company, dat vroeger Tony Goetz nv heette. De BBI toonde aan dat de boekhouding van het bedrijf voor de aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 niet klopte. Het bedrijf kocht toen massa’s goud aan met cash geld zonder de verkopers te identificeren, te registreren of de herkomst van het goud te bepalen. Er zijn geen stukken die de goudaankopen staven en de geldstromen controleren. Daarom verwerpt de BBI de aftrek van de aankoopkosten als beroepskosten.

De BBI legde ook een belastingverhoging op van 200 procent, waardoor de totale claim voor de drie jaren opliep tot 558 miljoen euro. Het goudbedrijf procedeerde daartegen tot bij het Hof van Cassatie, maar kreeg telkens on­gelijk.

Ongezien

Dat een bedrijf in een dossier tot meer dan een half miljard euro belasting veroordeeld wordt, is ongezien. De BBI claimt wel vaker hogere belastingbedragen, voor in totaal gemiddeld 2 miljard euro per jaar. Maar wat na betwistingen uiteindelijk wordt geïnd, ligt vaak (veel) lager. De voltallige BBI inde over heel 2022 bijna 341 miljoen euro. In 2014 was dat al eens opgelopen tot ruim 404 miljoen euro.

De advocaten van het goud­bedrijf, Joke Vanden branden en Toon Sas, bevestigen de veroordeling voor 558 miljoen euro, maar stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens “schending van het recht op het ongestoord genot van de eigendom”.