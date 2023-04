Fiscale hervorming bedreigt bonusplannen van meer dan 100.000 loontrekkenden

Volgens de meest recente cijfers van de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) van 2021 genieten 136.000 loontrekkenden een aandelenoptieplan, wat neerkomt op een warrant. Een werkgever kan kiezen om een werknemer het recht te geven om aandelen te kopen. Die vorm van alternatieve verloning is vrij van RSZ-bijdrage. In totaal zijn de bonussen goed voor 1,42 miljard euro.

Aanvankelijk profiteerden vooral bedrijfsleiders en kaderleden van het plan, maar geleidelijk aan werd de optie uitgebreid naar alle categorieën van personeel met het oog op salarisoptimalisatie. De financiële sector en de farmasector maken er bijvoorbeeld veel gebruik van.

Febelfin pleit voor behoud

Bankenfederatie Febelfin pleit in L’Echo voor het behoud van de warrant-plannen. “Het rechtstreekse gevolg van een afschaffing ervan is een verlaging van het nettosalaris van de betrokken werknemers, want het is financieel gezien onmogelijk voor de werkgevers om het verlies te compenseren met een ander instrument.”

“Wij betreuren dat de actieve middenklasse blijkbaar moet boeten voor de droom van een belastinghervorming van Vincent Van Peteghem”, zegt ook Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum van sociaal secretariaat SD Worx.