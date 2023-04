Brand gesticht aan Houthalense superette waar inbreker werd doodgestoken, buren horen luide knal

Aan de superette Nil Market in het Limburgse Houthalen-Helchteren is vrijdagnacht een brand gesticht. De buren hoorden een luide knal, al bleef de schade aan de winkel beperkt. De 46-jarige uitbater van de superette werd recent vrijgelaten onder elektronisch toezicht nadat hij eind februari een 36-jarige inbreker uit Lummen doodstak in zijn zaak.

De brand brak zaterdagochtend rond 3.30 uur uit aan de voordeur van de winkel op de Herebaan-Oost. Een van de overburen werd gewekt door een luide knal, waarop die de hulpdiensten verwittigde. Zowel de brandweer Oost-Limburg als de brandweer Zuid-West Limburg kwamen ter plaatse. De vlammen konden snel gedoofd worden, waardoor de materiële schade beperkt bleef. De ruit van de voordeur is wel vernield en de gevel van de winkel is ook beschadigd.

Op het moment van de feiten was er niemand in de zaak aanwezig. Er vielen dan ook geen gewonden. De brandweer deed ter plaatse nog een veiligheidscontrole. Het parket Limburg stuurde het gerechtelijk labo ter plaatse voor een sporenonderzoek. De feiten worden verder onderzocht door de politie Carma. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de brandstichting.

Dodelijke steekpartij

Deze week raakte nog bekend dat de uitbater van de Nil Market, de 48-jarige Hasan Y., sinds kort weer thuis zit met een enkelband. Eind februari was hij aangehouden voor doodslag omdat hij ’s nachts in zijn winkel een 36-jarige inbreker uit Lummen had doodgestoken. De uitbater was nog met een werkneemster aanwezig toen op zaterdag 25 februari rond 1.30 uur de inbreker binnendrong.

Het kwam tot een schermutseling tussen de twee mannen, waarbij de inbreker met een mes werd verwond. Hij stuikte in elkaar en bezweek aan zijn verwondingen. De inbreker, J.B., stond bekend voor gelijkaardige feiten. Het ging om een uitgeweken Amsterdammer die zowel in Nederland als in België al in aanraking was gekomen met het gerecht.

“Het onderzoek naar de feiten van vrijdagnacht zal zonder twijfel grondig gevoerd worden en daaruit zal moeten blijken of er een verband is met de feiten waarvoor mijn cliënt in verdenking werd gesteld”, zegt Tom Van Overbeke, de advocaat van Hasan Y.