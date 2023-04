OVERZICHT. Messi naar Club Brugge, CD&V verandert van naam en ruimtebasis in België: aan grappen geen gebrek op 1 april

1 april is ook dit jaar een dag vol grappen en grollen, al lijken het er wel met het jaar minder te worden. Toch stuitten we op enkele exemplaren, of denk je dat Club Brugge echt met Lionel Messi onderhandelt, CD&V echt van naam verandert of de brandweer in Vlaams-Brabant echt branden met zand gaat blussen?

Groot politiek nieuws: CD&V verandert van naam en gaat voortaan voor.boomers heten. Dat maakt de partij bekend in een persbericht. Ze noemt boomers “een vergeten groep in onze samenleving die te vaak het onderwerp is van spot en minachting”. “Nochtans hebben onze boomers Vlaanderen gemaakt tot de warme gemeenschap die ze vandaag is. Ook vandaag zijn ze het kloppend hart van Vlaanderen. Zij zijn de enige echte protagonisten in het laatste hoofdstuk van het Verhaal van Vlaanderen.”

Het gaat trouwens om meer dan een naamsverandering, staat nog in het persbericht. “We zijn nu een beweging en we breken met de ‘oude’ politiek.” De ‘beweging’ belooft oplossingen en somt zes opvallende strijdpunten op:

Op het openbaar vervoer sta je verplicht je plaats af aan boomers. Wie dat niet wilt doen, krijgt een ouderwetse draai rond zijn oren van de treinbegeleider.

Teletekst moet terugkeren op televisie. Vandaag moeten dagelijks enkele duizenden boomers noodgedwongen uitwijken naar de Teletekst van de NOS. Dat moet stoppen.

Het moet vanaf 1 mei 2023 verplicht zijn om opnieuw elkaar te begroeten met een goedendag op straat. Knikken met een glimlach volstaat niet.

Martine Tanghe en Frank Deboosere moeten terug op het televisiescherm, geen discussie.

Ballekes met krieken moet opgenomen worden in de Vlaamse canon. Op grootmoederswijze.

Er is niks verkeerd met witte kousen en sandalen. De beweging blijft vrije meningsuiting belangrijk vinden, maar wenst desalniettemin een nultolerantie in te voeren ten aanzien van dissidente meningen over het gebruik van witte kousen in sandalen.

(lees verder onder het logo)

© CD&V

Nieuwigheid in brandweerzone Vlaams-Brabant West: branden worden niet meer altijd geblust met water, maar veelal met zand. “Om de ecologische voetafdruk te verkleinen”, klinkt het in een post op Facebook. “De pakken, speciaal ontworpen door de firma Vissers, worden over onze interventiepakken getrokken en bieden extra bescherming tegen zandroos (een aandoening waardoor je op termijn schubben krijgt).”

Ook de brandweer van Brussel laat zich niet onbetuigd. “In onze drukke hoofdstad geraak je vaak sneller ter plaatse met de fiets. Daarom zal Brandweer Brussel vanaf deze maand ook elektrische fietsen inzetten bij interventies. Want het gebeurt te vaak dat we gehinderd worden door files of verkeerd geparkeerde voertuigen. En elke seconde telt”, staat te lezen bij een foto van een brandweerman met een emmer aan zijn stuur.

Alsof dat nog niet genoeg is, lanceert elektronicawebwinkel Coolblue uitgerekend vandaag ‘Muka’, een slimme bespaarassistent voor energie. “Met deze slimme bespaarassistent in de Coolblue App verbruik je ampère energie”, zegt manager van Coolblue België Arne Van Verdegem zaterdag in een persbericht. De nieuwe tool is een ‘E-Ei’ om in de meterkast te klikken die in verbinding staat met de app, die de gebruikers aanmaant als ze te lang douchen of televisiekijken.

In het Domein van de Grotten van Han zou zaterdag dan weer een mysterieuze graancirkel opgedoken zijn, met een dierenpoot in het midden. Actiegroep Ringland laat bovendien weten dat ze de handdoek in de ring gooit en een nieuwe partij start: Overal Onverkort Overkappen (OOO).

In de Franstalige pers in ons land zijn ook enkele grappen verschenen. Zo schrijven de kranten van Sudpresse over #NoBasket, een merk van sneakers dat ontworpen en gelanceerd wordt door defensieminister Ludivine Dedonder. Zij heeft “altijd een hart voor mode gehad” en voelde de nood om zelf te creëren, klinkt het.

Volgens L’Avenir onderzoekt commissaris Cousteau van de rivierpolitie een geheime onderwaterverbinding tussen het Waalse parlement en het Elysette in Namen. “Zo kunnen de ministers en de afgevaardigden van de ene kant naar de andere gaan zonder het risico te lopen om journalisten, betogers, klimaatactivisten of bedelaars tegen te komen”, staat er te lezen. De Waalse minister-president Elio Di Rupo zou het geheime project van 75 miljoen euro goedgekeurd hebben.

Nog grappen: de komst van het nieuwe nationale voetbalstadion op de Caterpillar-site, waar Legoland afgelopen week aangaf toch geen pretpark te zullen bouwen, en de bouw van de eerste Belgische ruimtelanceerbasis in Wallonië. Helaas levert dat laatste, aldus La libre, heel wat politieke discussie op tussen PS-voorzitter Paul Magnette en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. En dat terwijl Vlaanderen blijft hopen dat de basis in Zaventem komt. De Brusselse regering smoorde de discussie dan weer in de kiem door te verbieden dat er raketten opstijgen tussen 21 en 7 uur.

Ook in de sport worden grapjes gemaakt. Zo wordt volgens Eleven Sports gepraat over een overgang van Lionel Messi naar Club Brugge en heeft Vincent Kompany zijn contract getekend om vanaf begin volgend seizoen trainer te zijn van Manchester City. En het Belgische roeiteam meldt dat Ward Lemmelijn Parijs-Roubaix zal rijden voor Lotto Dstny. Voetbalclub STVV meldt dan weer de lancering van een seksspeeltje, ‘Het Kanariepietje’, tijdens de Ladies Night. Dat geeft vrouwen een gevoel dat omschreven wordt “als de mix van een snedige tackle van Teixeira, een stevig duel met Konaté en een subtiele afwerking door Bruno”.

