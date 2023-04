Alerte voorbijganger kan met ladder drie kinderen en volwassene redden bij hevige brand in Deurne, dertien personen naar ziekenhuis

In de Lakborslei in Deurne (Antwerpen) heeft zaterdag een hevige uitslaande brand gewoed in een appartementsgebouw. Een alerte voorbijganger kon drie kinderen en een volwassene redden uit de brand door enorm koelbloedig te reageren. In totaal werden 13 personen naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond iets na 9 uur in een hoekpand aan de Lakborslei en de Van Dornestraat in Deurne. “Bij aankomst van onze ploegen was er sprake van een zware, uitslaande brand in de slaapkamer op de tweede verdieping”, zegt woordvoerder Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen.

Dertien gewonden

In totaal raakten dertien personen gewond, vijf kinderen en acht volwassenen. Ze werden ter plaatse opgevangen door de medische diensten en werden naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele buurtbewoners worden opgevangen.

Iemand uit de buurt zorgde er eigenhandig voor dat de tol van de brand niet zwaarder werd. “De man had de brand snel opgemerkt en kon een ladder tegen de gevel plaatsen. Zo haalde hij drie kinderen en een volwassene uit het brandende gebouw”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “De man heeft bij zijn heldendaad wel wat rook ingeademd en kreeg ook zelf verzorging.”

De brand is intussen onder controle. “Er is ook een grondige sweeping gebeurd in het gebouw want er was nog een persoon vermist. We gaan er van uit dat die persoon niet thuis was”, aldus Geens. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is momenteel nog niet duidelijk.