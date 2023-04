“Welcome back, Tarik!” AA Gent kondigt met knap filmpje comeback van smaakmaker Tissoudali aan

Op de persconferentie van trainer Hein Vanhaezebrouck vrijdag luidde het nog dat Tissoudali hoogstwaarschijnlijk wel in de kern zou zitten, maar kon dat nog niet definitief bevestigd worden. “Tarik is één van die mannen die in de voorlopige, grote groep zitten. We wachten morgen af hoe hij de training van vandaag heeft verteerd en hoe hij is opgestaan”, zei Vanhaezebrouck toen nog.

Tissoudali was vorig jaar de grote uitblinker bij de Gentenaars, maar scheurde in juli vorig jaar de kruisbanden van zijn knie. Sindsdien werkte hij aan zijn revalidatie. AA Gent staat momenteel vierde in de reguliere competitie en zo net op een plaats die recht geeft op deelname aan de Champions’ Play-offs. In de resterende vier wedstrijden verdedigt het een voorsprong van twee punten op nummer vijf Club Brugge. De Gentenaars zijn ook nog actief in Europa: in de kwartfinale van de Conference League kijkt het West Ham in de ogen.