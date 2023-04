Man houdt ex uren gegijzeld na provocerend berichtje: vijftiger opgepakt voor poging tot moord

Een vijftiger heeft vrijdagavond in de Spoelstraat in Roeselare zijn ex-vriendin en haar kinderen enkele uren gegijzeld. De politie evacueerde uit voorzorg een vijftigtal buurtbewoners, sloot verschillende straten af en speciale eenheden van de Federale Politie, DSU drongen de woning binnen. De man werd opgepakt.

De relatie tussen Cindy R. en Bob C. (53) liep een klein jaar geleden op de klippen. Een breuk die de man, lid van een motorbende, maar moeilijk kon verkroppen. Buurtbewoners getuigen hoe hij sindsdien al verschillende keren naar de woning afzakte en ook toen de politie ter plaatse moest komen om in te grijpen. Naar verluidt raakte de vrouw daarbij al eens gewond aan het hoofd.

Het geruzie tussen beide ex-partners bleef intussen aanslepen, tot het vrijdagavond opnieuw het kookpunt bereikte. Toen Bob vrijdagavond een berichtje kreeg van zijn ex met daarin de boodschap dat ze “eens aan hem zou denken vanavond tijdens het neuken”, sloegen zijn stoppen door. Hij poste een printscreen van het bericht op sociale media met een onheilsspellende boodschap en trok daarop, gewapend met een hakbijl, opnieuw naar de woning in de Spoelstraat, waar de vrouw met haar zoon (14) en dochter (11) woont.

(lees verder onder de foto)

© BELGA

Gewapende gijzeling

Ooggetuigen vertellen hoe de man de woning langs de voordeur binnendrong. De vrouw en haar dochter waren inmiddels boven in de badkamer gevlucht, de zoon slaagde erin te ontsnappen via een raam aan de achterzijde van de woning en ging hulp zoeken. Even later liet de man de 11-jarige dochter gaan. Terwijl speciale eenheden van de Federale Politie, DSU op weg waren naar de woning richtte hij vernielingen aan.

De politie liet een interventieteam van netbeheerder Fluvius uit voorzorg het gas in de straat afsluiten, om te vermijden dat de man een gasontploffing zou veroorzaken. Ze evacueerden ook een vijftigtal buurtbewoners uit hun woning en brachten hen onder in het nabijgelegen café Siberië.

Buurtbewoners geëvacueerd

“Agenten belden aan en zeiden dat we de woning moesten verlaten. Omdat mijn dochtertje in bed lag was ik eerst weigerachtig, maar uiteindelijk zijn we toch vertrokken.” Dat zei een man die in de buurt woont en tijdelijk, samen met 30 andere inwoners, in een café in de buurt moest wachten op meer informatie.

(lees verder onder de foto)

© BELGA

Een dichte buurman vertelt hoe de politie hem vroeg om een grondplan van de woning te tekenen, zodat ze de situatie konden inschatten vooraleer de woning binnen te dringen en de gijzelnemer te overmeesteren. Er werd ook een drone ingezet. Buurtbewoners zagen even voor 23.00 uur een ziekenwagen en mug-team wegrijden, begeleid door de politie. Het zou daarbij gaan om de ex-vrouw die gewond raakte, maar niet in levensgevaar verkeert. Dat liet het parket van West-Vlaanderen weten.

Bob C. zal nu bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid op verdenking van woonstschennis met braak, wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging tot moord op zijn ex-partner.

Even voor middernacht mochten de buurtbewoners terug naar hun woning.