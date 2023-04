Asbest vrijgekomen bij hevige brand in opslagplaats met autobanden in Aalst

Het heeft zwaar gebrand in de nacht van vrijdag op zaterdag in een opslagplaats bij een leegstaande woning in de Lindeveldstraat in Hofstade (Aalst). Daarbij is ook asbest vrijgekomen. De straat werd afgesloten en buren moesten ramen en deuren gesloten houden.

De hulpdiensten werden rond 00.15 uur gealarmeerd voor de brand in de Lindeveldstraat. Bij aankomst van de brandweer van Aalst en Lede waren de vlammen al naar buiten geslagen in de opslagplaats achter een leegstaande woning. Daarin lagen onder meer autobanden opgeslagen. In de omgeving was daarom sterke rook- en geurhinder aanwezig. Vrij snel werd vastgesteld dat er ook asbest gemoeid was met de brand. De aansluitende Steenweg op Aalst werd afgesloten door de politie. Ook buren moesten hun ramen en deuren gesloten houden.

De precieze oorzaak van de brand is niet meteen duidelijk. “De opslagplaats is helemaal uitgebrand”, zegt brandweerofficier Peter Dreelinck. “Er werd meteen contact opgenomen met een milieuambtenaar om een onderzoek te starten naar de vrijgekomen asbest.” De brandweer moest nog een hele tijd nablussen om het vuur onder controle te krijgen. Tot diep in de nacht bleef daarom de straat afgesloten. Bij de brand raakte niemand gewond.

De straat werd afgesloten nadat vrijgekomen asbest werd vastgesteld bij de uitslaande brand. — © Brent Saey

Ook de dag nadien had de brand nog gevolgen voor de buren. “In mijn tuin, die zo goed als aanleunt bij de schuur, is asbest terechtgekomen door de brand”, zegt Jean-Marcel Steenhout. “Mijn laatste bezoek was net weg toen zij de brand opmerkten. Ze keerden meteen terug om ons dat te melden. Daarop heeft mijn vrouw de brandweer gebeld. Toen ik in de tuin ging kijken voelde ik de hitte al meteen op mij afkomen. Het ging allemaal heel snel. We moesten voor onze veiligheid zelfs tijdelijk onze woning verlaten”, zegt de buurtbewoner. “Voor zover ik weet woonde er de laatste tijd niemand meer in de woning. Ik wist ook niet dat de schuur vol autobanden lag”, zegt de buurtbewoner.

Een gespecialiseerde asbestverwijderaar kwam zaterdag langs in de Lindeveldstraat om in de directe omgeving van de brand alle asbestdeeltjes te verwijderen.

Daags na de brand is de schade duidelijk zichtbaar aan de schuur waar banden liggen opgeslagen. — © Brent Saey