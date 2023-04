Manchester United-coach Erik ten Hag laat zich van zijn grappigste kant zien en geeft survivalgids cadeau aan journalist

Peach was enkele weken geleden met zijn auto namelijk in een sneeuwstorm beland op de terugweg van de Europa League-match tussen Manchester United en Real Betis. Door het slechte weer was er amper doorgaand verkeer mogelijk op de autosnelweg M62, waardoor hij met de auto liefst tien uur onderweg was van het stadion naar zijn huis. “Vertrokken om 23u50, pas thuis om 9u59. Leuke nacht”, tweette Peach diezelfde nacht.

Op sociale media had hij uitgebreid uitleg gegeven bij de moeilijke terugtocht. Die was Ten Hag dus blijkbaar ook onder ogen gekomen. “Voor de volgende keer... Stay safe, Simon!”, schreef de trainer van Manchester United in de binnenflap van het boek.