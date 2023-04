5 mensen, onder wie baby, gedood in voorbije 24 uur in Oekraïne

In de voorbije 24 uur zijn in Oekraïne minstens vijf personen, onder wie een baby, gedood. Dat meldt de Oekraïense krant The Kyiv Independent.

Volgens de krant voerden Russische troepen in de voorbije 24 uur aanvallen uit in acht regio’s in Oekraïne. De balans is opnieuw zwaar: minstens 5 personen kwamen om het leven en zeker 10 mensen raakten gewond. Dat staat te lezen in verslagen van de gouverneurs op Telegram.

In Avdiivka, een stad dichtbij het front in de regio Donets, kwam een jongetje van vijf maanden om het leven. Ook zijn oma overleefde het niet. Zijn ouders raakten gewond. In de regio Cherson kwamen dan weer drie mensen om het leven en raakten er twee gewond. Twee van de dodelijke slachtoffers daar waren ingenieurs, 45 en 50 jaar oud, die overleden nadat ze op een door de Russische soldaten achtergelaten mijn stapten tijdens de herstelling van vernielde elektriciteitsinfrastructuur in Posdad-Pokrovske. Hun collega liep ernstige verwondingen op en wordt nog verzorgd.

In Soemi, in het noordoosten van het land, werden bombardementen uitgevoerd op vier dorpen. Daar viel één gewonde. In Zaporizja raakten twee werknemers van de lokale energie-operator gewond in Orikhiv. Een van hen liep een hoofdwonde op, de andere raakte gewond aan de rug. Ze werden geopereerd in het ziekenhuis en worden daar verder behandeld.