Chelsea-coach Graham Potter verrast met liefdesverklaring aan Romelu Lukaku: “Hij is iemand die ik fel bewonder”

Waar ligt de toekomst van Romelu Lukaku? Nadat trainer Thomas Tuchel geen plaats voor hem vond in de basiself van Chelsea, stuurden de Londenaars hem op uitleenbasis naar Inter, maar daar hebben ze intussen al laten weten dat hij niet kan blijven. Huidig Chelsea-trainer Graham Potter lijkt echter de oplossing aan te reiken: “Hij is iemand die ik fel bewonder en die me erg bevalt”, liet hij zich ontvallen op de persconferentie van de Londense club.

“Op dit moment is hij echter op uitleenbasis bij een andere club en het is belangrijk dat hij dat afmaakt, het seizoen goed eindigt en dan zullen we een beslissing moeten maken in de zomer”, zei Potter nog over de toekomst van Lukaku. Door de vele inkomende transfers van nieuwe eigenaar Todd Boehly moet Chelsea dringend wat spelers laten vertrekken om zichzelf financiële ademruimte te verschaffen. De kans dat Lukaku zijn carrière bij een andere club - eventueel zelfs een rechtstreekse rivaal van Chelsea in de Premier League - verderzet, is dus evenzeer bestaande.

Toch lijkt een terugkeer naar Chelsea nog zo gek niet: in Londen zitten ze al een heel seizoen om scorend vermogen verlegen. The Blues scoorden nog maar 29 goals in 27 matchen en staan slechts op de tiende plek in de Premier League. De 29-jarige Lukaku heeft nog een contract tot 2026 bij Chelsea en viel afgelopen interlandbreak op met vier goals in twee wedstrijden voor België in de zeges in Zweden (0-3) en Duitsland (2-3). Bovendien is hij een echte nummer negen, een profiel dat Potter op dit moment niet echt in zijn selectie heeft.