Vincent Kompany staat op zucht van promotie met Burnley: “Eerlijk, ik had geen idee. Ze hebben me de cijfers moeten influisteren”

Vincent Kompany heeft met Burnley de titel binnen handbereik in de Engelse Championship maar is naar eigen zeggen niet bezig met het klassement. Na het 0-0 gelijkspel vrijdagavond tegen Sunderland vertelde hij geen idee te hebben hoe zijn ploeg er mathematisch voor staat in de jacht op promotie naar de Premier League.

Indien Burnley op Turf Moor had gewonnen van Sunderland, zou een driepunter komende vrijdag bij nummer drie Middlesbrough volstaan voor de promotie. Door het gelijkspel moeten Kompany en co mogelijk nog wat langer wachten. Zo kan het dat The Clarets de titel op Paasmaandag (10 april) mogen vieren in een duel thuis tegen eerste achtervolger Sheffield United. Het is dan bovendien Kompany’s 37e verjaardag.

“Eerlijk, ik weet niet waar we mathematisch staan”, vertelde Kompany vrijdagavond. “Als ik een inspanning zou leveren, zou ik het wel weten, maar je zit in een bubbel wanneer je een coach bent. Vorige zondag wijzigde de klok een uur en het was vrijdag voor ik het besefte. Zo is het echt gegaan. Je focust op wat je een voordeel geeft in de volgende wedstrijd.”

Burnley telt met nog acht wedstrijden te gaan een comfortabele voorsprong van veertien punten op Sheffield, dat wel een match minder telt. Middlesbrough volgt als derde al op zeventien punten. De top twee promoveert naar de Premier League.

“Men heeft mij, echt waar, de cijfers moeten influisteren”, verzekerde Kompany. “Ik hoorde voor de wedstrijd dat we twee matchen moeten winnen om te promoveren. We hebben deze wedstrijd heel serieus aangepakt maar we wisten dat het lastig zou worden. Sunderland is een goeie ploeg en ergens is dit een prima punt voor ons. Maar we zijn er nog niet. Nu werken we toe naar volgende week. We gaan Middlesbrough met dezelfde ernst voorbereiden, net als de matchen die daarna volgen.”