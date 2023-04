Maleisische vrouw (83) overleden nadat ze kogelvis at, man (84) in levensgevaar

Het moest een gezellige lunch thuis worden voor een ouder Maleisisch echtpaar. Maar de vis die de man op de markt had gekocht bleek een kogelvis te zijn. Zonder dat te weten werd de vis gefrituurd en opgegeten. Niet veel later is de vrouw (83) overleden en ligt de man (84) op de intensive care.

Een uur na het eten traden er heftige symptomen op en nam hun zoon de twee mee naar het ziekenhuis. Daar overleed de vrouw aan vergiftiging en vecht de man vooralsnog voor zijn leven. In lokale media vertelt hun dochter dat haar vader al jarenlang vis koopt bij dezelfde verkoper. Haar vader zou daarom niet erg hebben opgelet toen hij de vis kocht. Ze stelt wel dat de aankoop niet bewust gedaan is.

Kogelvis bevat het gif tetrodotoxine, dat 275 zo sterk is als cyanide en waarvoor geen antigif is. Ongeveer een half uur tot een uur na het eten beginnen de symptomen op te spelen. Het gif is niet uit de vis te koken of te bevriezen. Een kok kan slechts heel voorzichtig de giftige delen weghalen voor het serveren. Daarom is in Nederland het serveren van kogelvis verboden. Maar in Japan staat het bekend als delicatesse, onder de naam fugu.