Kevin De Bruyne trekt bloedvorm van bij Rode Duivels door met doelpunt en assist voor winnend Manchester City

City kwam vlak na het kwartier voor eigen publiek in het Etihad nochtans op achterstand, toen Mo Salah bij een tegenaanval het leer op aangeven van Diogo Jota onhoudbaar in de verste hoek krulde: 0-1. De thuisploeg werd zo toch wat wakker geschud en dat resulteerde een kwartier later in de gelijkmaker. Een aanval die was opgezet door Kevin De Bruyne belandde via Jack Grealish bij Julian Alvarez. De Argentijnse wereldkampioen, de vervanger van de nog geblesseerde Erling Haaland, had centraal voor doel maar binnen te tikken: 1-1.

Vlak na de pauze mocht De Bruyne dan het scorebord op. Mahrez zette zich door op rechts en bediende met een millimetervoorzet KDB, die knap afwerkte en zo de Citizens op voorsprong schoot: 2-1. Het zevende doelpunt dit seizoen voor zijn club van De Bruyne. Dinsdag was hij in Keulen tegen Duitsland nog goed voor twee assists en een treffer. Na een mindere periode leunt de kersverse aanvoerder van de Rode Duivels weer aan bij zijn beste niveau.

Toen Ilkay Gündogan zeven minuten later de 3-1 lukte, was het over en uit voor de bezoekers uit Liverpool, die een kwartier voor affluiten een vierde tegentreffer moesten slikken. Deze keer nam De Bruyne de rol van assistgever op zich en mocht Jack Grealish afwerken. In alle competities samen heeft onze landgenoot nu 22 assists achter zijn naam staan.

In de stand is Manchester City tweede met 62 punten uit 28 wedstrijden, zeven minder dan leider Arsenal. Liverpool - dat al voor de vijfde keer verloor dit jaar - is pas zevende met 43 punten.