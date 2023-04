Moet nieuw extern orgaan beslissen over lonen van onze politici zoals De Croo voorstelt? “Alles ligt er en soms al heel lang. Voer het gewoon uit”

Concrete plannen liggen er nog niet op tafel, maar zo goed als alle Vlaamse partijen kunnen zich vinden in het voorstel van premier Alexander De Croo (Open VLD) om een externe instantie te laten beslissen over de lonen en pensioenen van politici. Alleen Kristof Calvo (Groen) is niet enthousiast. Hij vindt het een manier om hervormingen nog maar eens op de lange baan te schuiven. “De voorstellen liggen er. Het is tijd om ze gewoon uit te voeren,” zegt hij.