15.000 fietsers trotseren regen en wind in Ronde voor wielertoeristen, onder wie enkele bekende koppen: “Lastiger dan anders”

Zaterdag was het aan de wielertoeristen om hun Ronde van Vlaanderen te rijden. De zondvloed bleef dan wel uit, het was zwaar fietsweer. Bij de 15.000 deelnemers zagen we Tomas Van Den Spiegel, grote baas Wouter Vandenhaute en eerste minister Alexander De Croo.

De regen was voorspeld, vooral in de namiddag was het in de heuvelzone van de Vlaamse Ardennen druilerig nat. Niet echt ideaal om 15.000 fietstoeristen hun We Ride Flanders laten beleven. 65 procent van de deelnemers zijn buitenlanders, er waren 64 verschillende nationaliteiten. De wielertoeristen konden kiezen tussen 75, 144, 177 of 242 kilometer. Die laatste afstand vertrok in Brugge, de anderen mochten vanuit Oudenaarde de baan op.

Zonder woorden — © Peter Malaise

Voor de Koppenberg was er een omleiding uitgestippeld voor hen die befaamde berg liever niet wilden beklimmen, nogal wat mensen namen die. Enkelingen konden de lastige bult in Melden wel bedwingen op de fiets, maar voor de meerderheid zat er niets anders op om de gladde kasseien te voet naar boven te gaan. Geen schande als je weet dat Tadej Pogacar vrijdag tijdens de verkenning ook voet aan de grond moest zetten. En hij reed enkel met zijn ploegmaat Matteo Trentin naar boven die als eerste moest afstappen.

Tomas Van Den Spiegel, Christophe Impens en UCI-voorzitter David Lappartient — © Peter Malaise

Wouter Vandenhaute — © Peter Malaise

Bij de deelnemers zaten ook wat bekende namen: Tomas Van Den Spiegel, grote baas Wouter Vandenhaute, BOIC voorzitter Jean-Michel Saive, Belgian Cycling Federation voorzitter Tom Van Damme, Johan Museeuw en eerste minister Alexander De Croo.

“Het was lastiger dan anders”,zei De Croo. “Echt Flandrien weer, nat en koud. Je ervaart door op zaterdag te fietsen pas echt wat de renners en rensters op zondag meemaken. Als je hen aan het werk ziet, weet je waar het slecht ligt. Het is ongelooflijk om de blik in de buitenlandse deelnemers te zien als ze de kasseien zien. Zelf kon ik overal op zonder voet aan de grond te zetten, ook op de Paterberg. Daar had ik schrik van. De Koppenberg deden we niet omdat het daar veel te glad was.”

Eerste minister Alexander De Croo — © Peter Malaise

Aan de aankomst moest iedereen doorrijden om opstoppingen te vermijden. Wie een foto wou met de achtergrond die morgen het podium siert, kon dat op de Grote Markt. Men had enkel een paar oordopjes nodig om de veel te luide muziek te trotseren die over Oudenaarde schalde.

Oef, we zijn er — © Peter Malaise

“We zijn zeker tevreden” zegt medeorganisator Gert Van Goolen. “Er waren niet minder no shows dan andere jaren. We zien wel dat mensen wisselden voor een kortere afstand. De 75 kilometer werd plots veel populairder.”

Volgens Van Goolen lag de Koppenberg er goed bij na de poetsbeurt van vrijdagavond. “We hebben lang getwijfeld om die te schrappen. Als je ziet dat Tadej Pogacar moet afstappen, dan weet je dat de gemiddelde wielertoerist ook zal moeten afstappen. Het moet verantwoord blijven. Opmerkelijk, weinigen kozen voor de alternatieve route om de Koppenberg te vermijden. Ze komen naar Vlaanderen voor de Koppenberg en ze willen die doen. We zagen dat er voldoende boven reden als het minder druk was. Ook op de Paterberg reden opvallend veel mensen naar boven. Iedereen is wel langer onderweg. Om 17 uur was ongeveer de helft binnen. De gemiddelde snelheid lag lager. Er waren bijna geen incidenten tot nu (17.30 uur, red). Doordat men voorzichter rijdt zijn er ook minder ongevallen.”

Hotond — © Peter Malaise