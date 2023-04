Bundesliga opgeschrikt door sterfgeval in stadion Schalke 04: “Als een heksenketel plots stil wordt...”

Een sterfgeval op de tribune heeft zaterdag de Bundesliga-wedstrijd tussen Schalke 04 en Bayer Leverkusen (0-3) overschaduwd. Een fan moest medische hulp krijgen in de slotminuten van de wedstrijd. Tijdens de persconferentie na de partij bevestigde een woordvoerster van Schalke dat de persoon overleden is. Beide clubs betuigden hun innige deelneming.

De toeschouwer zakte tijdens de wedstrijd in de zuidelijke bocht van het stadion in elkaar, aldus Schalke. Reanimatiepogingen hadden geen succes. “Je ziet aan dit trieste nieuws dat er veel belangrijkere dingen zijn dan de nederlaag”, zei Schalke-coach Thomas Reis na het 0-3 verlies. “Ook van mijn kant bied ik mijn medeleven aan de familie aan.”

Uit respect voor het slachtoffer stopten de fans van beide teams zaterdag in de laatste minuten van de wedstrijd met juichen. Ze zwaaiden ook niet meer met vlaggen. De stadionomroeper informeerde de toeschouwers over de noodsituatie. Na de wedstrijd was er ingehouden applaus voor de spelers.

“Natuurlijk merk je het, vooral als een heksenketel als de Veltins-Arena plotseling stil is”, zei Schalke-doelman Ralf Fährmann aan Sky.

Hertha sprokkelt punt bij Freiburg, ook Wolfsburg en Augsburg delen de buit

Hertha Berlijn heeft zaterdag op de 26e speeldag in de Bundesliga een punt gesprokkeld op het veld van Freiburg. De partij eindigde op 1-1. Vincenzo Grifo (52.) opende de score voor de gastheer. De bezoekers, met Dodi Lukebakio 90 minuten tussen de lijnen, sloegen in de slotfase terug via Jessic Ngankam (77.).

Op hetzelfde tijdstip deelden Wolfsburg en Augsburg de buit (2-2). Maximilian Arnold groeide in de eerste helft uit tot antiheld bij de thuisploeg. Hij maakte al in de tweede minuut een eigen doelpunt en miste op de koop toe een penalty in de 21e minuut. Mergim Berisha (32.) verdubbelde de marge.

Het zag er lange tijd benard uit voor Koen Casteels en co., maar een slotoffensief leverde alsnog een punt op via Luca Waldschmidt (84.) en Felix Nmecha (90.+6). Arne Engels ruimde in de 90e minuut plaats bij Augsburg.

Hertha geraakt voorlopig niet weg uit de gevarenzone in de tussenstand van de Duitse eerste klasse en staat op de zestiende plaats (op 18) met 22 punten. Wolfsburg vat post op de negende positie met 39 eenheden, Augsburg is twaalfde met 29 stuks.