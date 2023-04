Wim De Decker ziet opnieuw het SK Beveren dat hij voor ogen heeft: “Signaal gegeven dat we tot het einde willen strijden voor de titel”

SK Beveren is klaar om de laatste rechte lijn in de titelstrijd in te zetten. De manschappen van trainer Wim De Decker wonnen vrijdagavond eenvoudig op RSCA Futures. Opvallend: het was pas de eerste zege op het veld van één van de vier beloftenploegen. Geel-blauw had vrijdag de match van begin tot einde onder controle en kwam eigenlijk nooit in de problemen. Na een half uur opende Nsimba de score nadat hij met de bal aan de voet het halve veld overstak. Mbokani verdubbelde kort voor rust de voorsprong nadat hij de bal heerlijk uit de lucht plukte. In een overbodige tweede helft maakte topschutter Barry op fantastische wijze zijn zestiende doelpunt van het seizoen. Invaller Ribeiro Costa zette eindelijk de 0-4-eindstand op het bord. En zo stonden alle aanvallers op het scorebord. Wat een weelde.

“We speelden een volwassen wedstrijd van de eerste tot de laatste minuut”, analyseerde T1 Wim De Decker. “Ik heb een echte ploeg op het veld gezien, ook de jongens die zijn ingevallen. Een groep die hongerig is. We hebben een signaal gegeven dat we er klaar voor zijn. Een signaal dat we iets ambiëren. Een Beveren zoals we in het begin van het seizoen voor ogen hadden.”

Terug naar de basis

Beveren groeit op het ideale moment opnieuw naar de beste vorm toe. Na de winterstop worstelden de Leeuwen een tijdje met de defensieve stabiliteit. Die problemen lijken intussen verleden tijd, want vrijdag hield geel-blauw voor de derde week op rij de nul. “Elke ploeg heeft in een seizoen ups en downs”, aldus rots in de branding Sheldon Bateau. “We hebben onze fouten geanalyseerd en gingen terug naar de basisprincipes van het voetbal. We houden het simpel en doen opnieuw de dingen die we vroeger deden. Dat verschil zie je nu in onze wedstrijden.” Ook De Decker merkte op dat het terug beter staat. “Iedereen weet dat ik daar heel gevoelig voor ben. We staan aan de leiding wat het aantal clean sheets betreft. De honger is groot om er daar nog een aantal aan toe te voegen.”

Het belooft een spannende titelstrijd te worden tot het einde van het seizoen. “We doen wat we moeten doen, de rest hebben we niet in de hand”, aldus De Decker. “Zowel op basis van de resultaten als de manier waarop kunnen we onszelf weinig tot niets verwijten. We hebben 12 op 15 in de Promotion Play-Offs, daar hadden we op voorhand zeker voor getekend. Het blijft jammer dat er maar één ploeg kan overgaan, want eigenlijk verdienen twee ploegen die promotie.”

Met Taofeek Ismaheel beschikt De Decker opnieuw over een extra wapen in de titelstrijd. De Nigeriaanse flankaanvaller maakte vrijdag zijn comeback na weken blessureleed. “Het was het ideale moment om hem te brengen”, besloot de Beverse T1. “Hoe meer spelers ik kan brengen, hoe liever ik het heb.” Joachim Van Damme was er door ziekte niet bij tegen RSCA Futures.