Canadese politie vindt acht doden, onder wie twee kleine kinderen, aan grens met VS

De Canadese autoriteiten hebben vrijdag de dood gemeld van acht mensen die probeerden via een moerassig grensgebied de Verenigde Staten binnen te komen. Onder de slachtoffers zijn twee kleine kinderen. Het gaat om families van Roemeense en Indiase afkomst.

De lichamen werden gevonden dicht bij de Saint Lawrence-rivier in de Akwesasne Mohawk Nation, een reservaat in het zuidwesten van Canada dat grenst aan de Amerikaanse staat New York. Het ligt ongeveer 100 kilometer te zuidwesten van Montreal.

De autoriteiten gaan ervan uit dat de mensen probeerden illegaal de VS binnen te komen. Ze onderzoeken momenteel de precieze omstandigheden van de overlijdens.

Illegale grensoversteken aan de Amerikaans-Candese grens zijn de laatste tijd ook een belangrijke politieke kwestie. De Canadese premier Justin Trudeau en de Amerikaanse president Joe Biden kwamen overeen dat beide landen in de toekomst asielprocedures mogen weigeren als mensen niet via officiële grensovergangen een van beide landen binnenkomen. Migrantenrechtenactivisten voerden aan dat dit ertoe zou leiden dat vluchtelingen gevaarlijkere routes zouden zoeken om de autoriteiten te ontlopen.