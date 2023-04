Meisje (3) in levensgevaar na aanrijding op zebrapad in Brasschaat: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

Een 3-jarig meisje is zaterdagavond met levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval op de Bredabaan in Brasschaat. De bestuurder van de wagen pleegde vluchtmisdrijf en wordt opgespoord door de politie.

Het ongeval gebeurde iets na 19 uur op de Bredabaan in Brasschaat. “Een meisje van 3 jaar oud stak samen met enkele familieleden de straat over op het zebrapad. Daar werd ze aangereden door een wagen die in de richting van Antwerpen reed”, bevestigt woordvoerder Julie Mampuy van de lokale politie Brasschaat.

De bestuurder van de wagen bleef niet ter plaatse, maar sloeg meteen na de aanrijding op de vlucht. “De politie spoort de bestuurder actief op”, zegt Mampuy. “Het meisje werd in acuut levensgevaar overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. De familie wordt opgevangen door onze diensten.”

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is momenteel nog niet duidelijk. Het Antwerps parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken. De Bredabaan is volledig afgesloten voor het verkeer tussen de Brechtsebaan en de Della Faillestraat.