Zowat 400 mensen nemen deel aan mars voor verongelukte peuter in Linter

In de Linterse deelgemeente Wommersom hebben zaterdagavond zowat 400 mensen van alle leeftijden deelgenomen aan een herdenkingsmars voor de kleine Ranim. Het driejarige meisje kwam maandagavond om het leven bij een verkeersongeval, vlakbij de crèche waar ze de dag had doorgebracht.

De rouwmars vertrok omstreeks 19.00 uur aan de kerk van Wommersom en trok langs de ouderlijke woning. Daar sloten de ouders van het meisje en familieleden aan, waarna de mars verderging tot aan de school en de crèche, in de Zandstraat.

Heel wat mensen droegen witte lintjes, anderen, bij wie familieleden van het meisje, droegen ook een wit T-shirt. Bij de deelnemers aan de optocht bevonden zich buurtbewoners, de burgemeester en leden van het Linterse gemeentebestuur, personeel van de school, en vrienden en kennissen van de familie.

Het ongeval gebeurde maandagavond omstreeks 18.10 uur in de Zandstraat in Wommersom, waar de 29-jarige moeder haar dochter met de fiets kwam ophalen aan een crèche. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige die door het Leuvense parket werd aangesteld, zou de fiets, met het kindje achterop in het kinderzitje, omvergevallen zijn waardoor het kind op de rijbaan terechtkwam en mogelijk werd aangereden. Hoe de fiets gevallen is, wordt nog verder onderzocht.

