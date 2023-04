Jong Groen wil “te oude, witte mensen” binnen partij vervangen door jonge, diverse vernieuwers: “De huidige generatie kan de bevolking niet overtuigen”

De slechte peiling zorgt bij Groen voor interne strubbelingen. De jongerenafdeling Jong Groen wil de huidige generatie binnen de partij zelfs gewoon weg. “Een deel van de groep witte mensen, vaak ook te oud, die daar nu zit maakt foute inschattingen,” klinkt het op Twitter. Dat de jongeren het hebben over witte, oude mensen die moeten worden vervangen door meer diversiteit en door jongeren veroorzaakte een storm aan reacties. Ook Kamerlid Dieter Van Besien kan de uitval niet appreciëren.

Groen blijft maar wegzakken in de peilingen. PVDA was de partij al eerder eens voorbij gegaan, maar ondertussen zijn de Vlaamse groenen teruggevallen tot 7,4 procent en zijn ze de allerkleinste in de Wetstraat. Voor veel blijheid zorgt een terugval van de populariteit nooit.

Zaterdag kwam Jong Groen op Twitter al meteen met ongemeen harde kritiek. De covoorzitters Kilian Vandenhirtz en Laura Schuyesmans riepen de partijtop op om aan zelfreflectie te doen. De ideologie zit goed, maar Groen moet op haar strepen durven staan, vinden ze.

Nieuwe wind

Nog veel straffer is dat de jongeren ronduit zeggen dat de huidige generatie aan de top van de partij niet voldoet en er nieuwe mensen nodig zijn. “Een nieuwe wind is ook duidelijk nodig. De huidige generatie kan de bevolking niet overtuigen. Net een partij als Groen moet durven kiezen voor vernieuwing. Die zal er enkel komen met een keuze voor verjonging en diversiteit”.

Jong Groen vindt dat de partij een betere weerspiegeling moet zijn van de maatschappij. “Een deel van de groep witte mensen, vaak ook te oud, die daar nu zit maakt foute inschattingen. Ze zijn teveel meegegaan in machtspolitiek. Ze zijn te veel voeling verloren met mensen. We hebben nu nood aan een omslag”.

Straffe taal, die niet iedereen kan appreciëren, ook niet binnen de partij zelf. Kamerlid Dieter Van Besien voelt zich aangesproken door de kritiek en repliceerde scherp. “Jullie vallen mij nu aan op basis van mijn huidskleur en mijn leeftijd. Mag ik zeggen dat ik verontwaardigd ben?”

Het regende overigens verontwaardigde reacties. Zoals over het koppelen van vernieuwing aan huidskleur en leeftijd.

Begroting

De jongeren leveren overigens ook nog kritiek op het begrotingsakkoord dat de regering donderdag heeft afgesloten. Ze hebben het over besparingen op minimumpensioenen en op uitkeringen voor werklozen en arbeidsongeschikten. “Het excuus dat dit maar om enkele euro’s gaat, toont de wereldvreemdheid”, luidt het. Over de invoering van een minimumbelasting voor multinationals is er wel tevredenheid.