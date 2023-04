Twintigtal personen geëvacueerd bij brand in serviceflats in Halle

In de Kopheiweg in Halle is zaterdagavond kort na 19.00 uur brand uitgebroken in een gebouw met serviceflats. Daarbij vielen geen gewonden, maar omwille van de brand moest het gebouw geëvacueerd worden. Tweeëntwintig bewoners werden in veiligheid gebracht. Dat meldt de brandweer Vlaams-Brabant West.