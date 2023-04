Man besmeurt Iraanse vrouwen met yoghurt omdat ze geen hijab dragen, politie arresteert hen voor illegaal tonen van hun haar

Twee vrouwen zijn vrijdag in Iran gearresteerd omdat ze hun haar in het openbaar niet hadden bedekt, wat illegaal is in het land. De dames stonden aan te schuiven in een winkel toen ze plots werden aangesproken door een mannelijke klant. Hij vond het niet kunnen dat ze geen hijab droegen en besmeurde ze met yoghurt. Hij werd gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde.

In het land zijn al maanden protesten aan de gang waarin een einde wordt geëist aan het verplicht dragen van de hijab. Oorzaak was dood van Mahsa Amini in september, een 22-jarige vrouw die door de moraalpolitie in Teheran werd aangehouden en neergeschoten omdat zij haar hijab “ongepast” zou hebben gedragen. Momenteel is het tonen van je haar nog altijd illegaal, maar in grote steden doen veel vrouwen het toch ondanks de regels.

(tica)