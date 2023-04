De strafste Belg op de Paterberg vandaag was ook de jongste: Willem Vanseveren. Tien jaar oud, ingeduffeld in thermisch T-shirt, en uitzonderlijk zonder zijn gelukssjaal. Naast papa Jonas reed hij de kletsnatte 75 kilometer-rit van We Ride Flanders, de Ronde voor wielertoeristen op zaterdag, zomaar even uit tot aan de finish. “Ik hoop dat ik later coureur kan worden. Of piloot.”