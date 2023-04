Vader van zieke ‘prinses Lara’ rijdt emotionele Ronde: “Maar wat is een dag afzien in vergelijking met wat Lara moet ondergaan?”

Het roze peloton, zo werden ze genoemd. De bende vrienden die gisteren samen met de papa van Lara, het 3-jarige meisje dat hervallen is van kanker, de Ronde uitreed. Het was zwaar. Maar de aanmoedigingen onderweg waren hartverwarmend, de aankomst emotioneel.

Onderweg was vader Pieter Demeulemeester te emotioneel om te reageren bij de tv-zenders. Na de aankomst, na een 250 kilometer zware tocht door weer en wind, zei hij dat ze hebben afgezien. “Maar wat is een dag afzien in vergelijking met wat Lara moet ondergaan”, zei hij.

Lara lijdt aan een zeldzame vorm van leukemie. Vorig jaar tijdens de Ronde werden roze ballonnen opgehangen langs het parcours en was overal haar naam te lezen. De familie wilde zo aandacht vragen voor de ziekte maar ook kleine Lara een hart onder de riem steken.

Even leek het erop dat Lara de ziekte helemaal KO had geslagen, maar dan stortte de wereld van haar familie opnieuw in. De kanker keerde eind vorig jaar terug. En dus ook de roze ballonnen en hartjes tijdens de Ronde van Vlaanderen, dit weekend.

Een ploegmaat van papa Pieter zei vandaag dat het niet zo goed gaat met Lara. Ze heeft last van complicaties als gevolg van de chemo. Ze moet ook nog een beenmergtransplantatie ondergaan.

Morgen, zondag, hoopt iedereen in Vlaanderen dat Wout Van Aert de Ronde wint. En dat Lara haar kanker overwint.

