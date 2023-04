Rode Duivels (even) met elkaar in de clinch: matchwinnaar Loïs Openda jent Arthur Theate, Jérémy Doku komt bemiddelen

Loïs Openda (31.) sleepte net voorbij het halfuur de zege uit de brand tegen het elftal van Arthur Theate en invaller Jérémy Doku, die terugkwam uit blessure. Het was alweer zijn vijftiende doelpunt in competitieverband, waarna de Rode Duivels het even met elkaar aan de stok kregen.

Lens bevindt zich op de tweede plaats in het klassement van de Franse eerste klasse met 60 punten, op zes eenheden van koploper Paris Saint-Germain. Rennes is vijfde met vijftig punten.